Münevver Karabulut'un babası hakkında canlı yayında olay sözler

Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un "Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın" açıklamasıyla yeniden gündeme gelirken, ünlü sunucu Bircan Bali "İsterse bana dava açabilir" diyerek iddialarda bulundu.

Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u öldürüp cesedini testereyle parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine attı. Bir süre cezaevinde kalan Garipoğlu intihar etti. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut yıllar sonra Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili flaş sözler söyledi.

Süreyya Karabulut intihara inanmadığını söyleyerek mezarı açtırmak istediğini söyleyince aile avukatı Rezan Epözdemir de "Babanın talebi olursa mezarı açtıracağız" dedi.

Bu konu Türkiye gündeminde en üst sıralarda yer alırken Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Bircan Bali "İstersen bana dava açsın" diyerek Münevver Karabulut'un babası hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Bircan Bali konuşmasında şunları söyledi:

"Sana çok acı bir şey anlatayım mı? Cem Garipoğlu'nun babasını ailece çok severim çok iyi aileler. O dönem bunu kimse bilmiyor Münevver Karabulut'un babası kapı kapı dolaşıp elinde kitapla ben bunu film yapacağım dedi. Ailenin kapısına dayanıp kan parası istedi. Bu kızcağız zengin biri tarafından öldürüldü diye neredeyse adam bunu istismar edecek hale geldi. Yıllar sonra kalkıp bunu söylemesini iyi niyetli bulmuyorum. Bu işin içinde maddiyat da yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum."