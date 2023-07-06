Murat Dalkılıç'tan Zeynep Bastık'ın kazancına gönderme

Tatil için Çeşme'ye giden Zeynep Bastık, seneler önce vokalistliğini yaptığı Murat Dalkılıç ile bir araya geldi.

Kazancıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık yatırımını gayrimenkule yaptı. Genç şarkıcı, kısa bir süre önce Urla'da yaşamaya başlamıştı. Orada kendine mütevazi bir hayat kurduğunu belirten Zeynep Bastık, tatil için Çeşme'ye gitti. Bastık, burada Murat Dalkılıç ile buluştu. Akşam yemeğinde bir araya gelen ikiliden Bastık, Dalkılıç'ın fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Bir zamanlar vokalisti olduğum şahısla yemeğe oturdum" notunu düştü. Zeynep Bastık'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Dalkılıç, aynı kareyi kendi Instagram hesabından paylaştı. Dalkılıç, ''Mutlu musun benden daha zengin olduğuna Zeynep?'' ifadelerini kullandı. Dalkılıç'ın eski vokali Bastık'a verdiği bu esprili yanıt sosyal medyada gündem oldu. Genç şarkıcının konserlerinden 500 bin TL aldığı konuşuluyordu.