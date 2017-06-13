Mustafa Ceceli ile Selin İmer nerede yaşayacak ?

Mustafa Ceceli-Selin İmer aşkı tam gaz evliliğe gidiyor. Sürpriz çift, nikâhtan sonra oturacakları evi Beykoz Acarkent’te buldu. Ceceli’nin ABD’ye gitmeden ev için kaparo verdiği ortaya çıktı.

KAPAROYU ÖNDEN YATIRDI

Âşıkşların yuvası belli oldu. 9 yıllık eşi Sinem Gedik’ten boşandığı dönemde Selin İmer’le ilişkisi ortaya çıkan Mustafa Ceceli, “Bayramdan sonra evleniyoruz” açıklaması yapmıştı.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Ceceli, ABD’ye gitmeden önce İmer ile birlikte yaşayacakları evi buldu.

Yolculuk öncesi kaparo yatıran ünlü şarkıcı İmer ile birlikte mobilya siparişi de verdi.

CECELİ YORUMLARA KAPALI

ABD dönüşü soluğu oğlu Arın’ın yanında alan Mustafa Ceceli, oğluyla fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak “Çok şükür kavuştuk. Özlemek, özlemek, çok özlemek. Can parçam” notunu düştü.

Paylaşımlarını yoruma kapatan Ceceli, “Bilginiz olmayan konular hakkında yorum yapmamayı öğrenemediğiniz için no comment” açıklamasını yaptı.