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Nadide Sultan koronavirüse yakalandı 

Nadide Sultan, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ünlü şarkıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Şarkıcı Nadide Sultan'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Nadide Sultan Yonat, "Kendimi biraz halsiz hissediyorum. Ailece atlattık sayılır. Tüm hastalara şifa diliyorum" dedi.

Etiketler nadide sultan koronavirüs
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