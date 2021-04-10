Nadide Sultan koronavirüse yakalandı 

Almanya Türkiye’yi kara listeye alıp salgın ülkesi ilan etti

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural değişimi ile pes dedirtti

Simge Sağın'dan klip için cesur pozlar

Sınırda 100 metrelik tünel ! Bir ucu Türkiye'de diğer ucu ise Suriye'de...