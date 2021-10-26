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Naz Mila göğsünü açarak poz verdi, sosyal medya yıkıldı

Naz Mila göğsünü açarak poz verdi, sosyal medya yıkıldı

Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla ve verdiği cüretkar pozlarıyla dikkat çekiyor.

 

Ünlü fenomen son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Üzerine sadece saten bir kumaş alan ve göğüslerini açıkta bırakan ünlü fenomen, çıplaklığını kadeh ile kapattı.

Ünlü fenomene kısa sürede binlerce yorum geldi.

Etiketler naz mila poz sosyal medya
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