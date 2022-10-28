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Necati Şaşmaz apar topar ameliyata alındı

Necati Şaşmaz apar topar ameliyata alındı
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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz hayranlarını korkuttu. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatı olduğu öğrenildi.

Oyuncu Necati Şaşmaz,  dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

Magazin sitesi Süper Kulüp'ün haberine göre, başarılı geçen operasyonun ardından oyuncu Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kurtlar Vadisi isimli mafya dizisindeki "Polat Alemdar" tiplemesiyle ünlenen Şaşmaz, son olarak bir tarikatin müridi olduğuna dair haberlerle gündeme gelmişti.

Necati Şaşmaz'ın geçen yıl boşandığı Nagehan Kaşıkçı, Şaşmaz'ın müridi olduğu tarikat ve "mehdilik" iddiasının boşanma sebebi olduğunu iddia etmişti.

Etiketler necati şaşmaz anjiyo ameliyat
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