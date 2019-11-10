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  3. 10 Kasım 2019 15:08

Nejat İşler sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle sigara ve alkol kullanması yasaklanan oyuncu Nejat İşler, önceki akşam kız arkadaşıyla Cihangir'de görüntülendi. Elinde içki ve sigarayı düşürmeyen oyuncu, bir ara sevgilisiyle öpüşürken yakalandı.

Nejat İşler sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi
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Ünlü oyuncu Nejat İşler gecelere hızlı dönüş yaptı. Nejat İşler, 204 yılında septik şok nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süre komada kalmış, 3 ay sonra da taburcu olmuştu. Elinden üç parmağının ucu kesilen Nejat İşler'e sigata ve alkol yasağı getirilmişti.

Geçirdiği zor günlere rağmen gece hayatında vazgeçmeyen oyuncu, bir kadın arkadaşıyla sarmaş dolaş sohbet etti. Gazetecilerin kendisini görüntülendiğini fark eden İşler,"Arkadaşlar konuşmayacağım. Teşekkür ederim ilginize. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Yarın ya da daha sonra tekrar görüşürüz. Sağ olun" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Arkadaşlarıyla eğlenceli bir akşam geçiren Nejat İşler, bir ara kalabalığın içinde kız arkadaşıyla öpüşürken yakalandı. Ünlü oyuncu daha sonra da tek başına taksiye binerek eğlencesine Asmalımescit'te devam etti.

Snobmagazin

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