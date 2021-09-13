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  3. Evlilik haberi beklerken... Ünlü çiftten kötü haber

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan kötü haber

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'dan kötü haber

Kalp Yarası dizinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan ile evlilik teklif ettiği Nesrin Cavadzade'nin ayrıldığı öğrenildi.

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın arası bozuldu. Kalp Yarası dizisinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan geçen haftalarda aile arasında yapılan doğum günü kutlamasında sevgilisi Nesrin Cavadzade’ye evlilik teklif etmişti.

Parmağındaki tektaşla dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade de nişan haberini doğrulamıştı. Önceki hafta Ay Yapım’ın Üç Kuruş dizisiyle anlaşan Nesrin Cavadzade’nin son dönemde canının sıkkın olduğu konuşuluyordu.

Kulislerde dolaşan iddiaya göre Kalp Yarası dizisinin çekimleri nedeniyle Antakya’da olan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade şiddetli bir kavga sonrası ayrılık kararı aldı.

Etiketler nesrin cavadzade gökhan alkan kalp yarası
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