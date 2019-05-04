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  3. 04 Mayıs 2019 12:44

Nesrin Cevadzade'nin yeni dizisi belli oldu

Son olarak Bizim Hikaye dizisinde rol alan Nesrin Cevadzade, FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Nesrin Cevadzade'nin yeni dizisi belli oldu
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Pazartesi günleri izleyiciyle buluşan ve başladığı günden beri büyük beğeni toplayan Yasak Elma dizisi, kadrosuna sürpriz bir isim daha katıyor.

Rol aldığı projelerdeki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade, 6 MayısPazartesi gününden itibaren Şahika rolüyle dizinin kadrosuna dahil oluyor.

HIRSLI VE İDDİALI KADINI OYNAYACAK

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci'nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek–Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı Yasak Elma dizisinde Cavadzade; hem asil ve güzel, hem de hırslı ve iddialı bir karakter ile izleyici karşısına çıkacak.

ENDER VE YILDIZ'IN KARŞISINDA OLACAK

Daha önce FOX'un sevilen dizisi Bizim Hikaye'de Tülay karakteriyle hayranlarının kalbinde taht kuran güzel oyuncu, Yasak Elma dizisinde kendisini Ender ve Yıldız karakterlerinin karşısında bulacak.

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