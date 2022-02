Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu

Geçtiğimiz hafta boyunca (31 Ocak-6 Şubat) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "All of us Are Dead" dizisi, film kategorisinde ise "Tom Rider" zirvede yer aldı.

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.

Buna göre, 31 Ocak-6 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de televizyon kategorisinde en çok izlenen dizi, Türkiye dahil 94 ülkenin Top 10 listesine girerek globalin de lideri olan Kore yapımı zombi dizisi All of us Are Dead (Jigeum Uri Hakgyoneun) oldu.

Onu eski Rus ajanı olduğu ortaya çıkan Amerikalı bekar bir annenin başından geçenleri konu alan bilim kurgu casus gerilim dizisi In From the Cold takip etti.

Kristen Bell'in başrolünü oynadığı The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, listedeki ikinci haftasında dört basamak yükselerek üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Film kategorisinde ise; Alicia Vikander'in sevilen video oyun karakteri Lara Croft'a hayat verdiği 2018 yılı yapımı Tom Rider zirvede yer alırken, onu kadrosunda Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke gibi isimlerin yer aldığı The Magnificent Seven (Muhteşem Yedili) takip etti.

45 milyon saatten fazla izlenerek globalde ilk sırayı alan The Tinder Swindler (Tinder Avcısı) Netflix Türkiye'de üçüncü sırada kalırken, İngiliz yazar Jojo Moyes'un aynı adlı romanından uyarlanan Me Before You (Senden Önce Ben) listedeki ilk haftasında dördüncü sırada yer aldı.

Dili İngilizce olmayan filmler kategorisinde globalde üçüncü sırada bulunan Babamın Kemanı (My Father's Violin), Netflix Türkiye listesindeki üçüncü haftasında beşinci basamağa kadar geriledi.