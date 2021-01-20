Netflix'in yeni rekorunu o dizi kırdı

Netflix, izleyicilerine sunduğu Fransa yapımı orijinallerine geçen hafta bir yenisini daha ekledi. Netflix’in Fransa yapımı yeni dizisi "Lupin", 8 Ocak’ta izleyici ile buluştu. Netflix tarafından paylaşılan verilere göre ilk ayın sonunda 70 milyon haneye ulaşan Fransa yapımı dizi, izlenme rakamlarıyla 62 milyon haneye ulaşan The Queen’s Gambit ve 63 milyon haneye ulaşan Bridgerton’ı geride bıraktı.

Fransa’nın yanı sıra Türkiye, Brezilya, Arjantin, İspanya, İtalya, Almanya, İsveç gibi pek çok ülkede de en çok izlenenler listesinin ilk sırasına yerleşen dizi, ilk ayının sonunda 70 milyon hanede izlendi. Dizinin başrol oyuncusu Omar Sy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "70 milyon, bu çılgınlık. Lupin'in bu kadar büyük uluslararası başarıya sahip olan ilk Fransız dizisi olmasıyla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Dizinin uyarlandığı ve Maurice Leblanc tarafından yazılan kitap serisi de Amazon'da en çok satanlar listesine girdi.



