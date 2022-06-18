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Netflix'in yerli dizisi ''Kuş Uçuşu''ndan büyük başarı

Netflix'in yerli dizisi ''Kuş Uçuşu''ndan büyük başarı

Netflix'in yerli yapımı Kuş Uçuşu dizisi 3 Haziran'da gösterime girdikten sonra kısa zamanda büyük başarı yakaldı. İkinci haftasında 18 milyon 310 bin saat izlenmeye ulaşan 8 bölümlük dizi Netflix'in İngilizce olmayan yapımlar listesine 2'nci sıradan girdi.

Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Netflix'in yerli dizisi "Kuş Uçuşu", 'Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler' listesine 2. sıradan giriş yaptı.

 Netflix, 6-12 Haziran tarihinin izlenme sayılarını açıkladı.

 TOP 10'A GİRDİ

3 Haziran'da izleyicilerle buluşan "Kuş Uçuşu" ikinci haftasında 18 milyon 310 bin saat izlendi.

 Dizi ayrıca Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler TOP 10 listesine 2. sıradan girmeyi başararak önemli bir başarı elde etti.

 

Etiketler kuş uçuşu netflix dizi en çok izlenen
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