Nihat Doğan, ''Malazgirt Zaferi Türk zaferi değil'' dedi ortalık karıştı

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü bugün çeşitli etkinliklerle kutlanırken Nihat Doğan "Malazgir Zaferi Türk zaferi değildir" deyince ortalık karıştı.

'MALAZGİRT ZAFERİ TÜRK ZAFERİ DEĞİL'

Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Malazgirt Zaferi Türk zaferi değil. Türk ve Kürtlerin zaferidir. Alparslan'ın cihad çağrısına dönemin Kürtleri Med İmparatorluğu, 10 bini atlı olmak üzere 40 bin kişi ile katılmıştır. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan da Kürtlerdir. Yalan tarihin kölelerini azad edeceğim" diye yazdı.

Doğan, gelen çok sayıda tepki üzerine paylaştığı tweeti sildi.

'ZAFERİMİZİ ÇALMAYIN'

Ünlü türkücü daha sonra bir paylaşım daha yaparak kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

"Bugün Kürtçe dilini inkar edenlerin, 1000 yıl önce Sultan Alparslan’a destek vermiş Kürt devleti Mervaniler'i kabul etmesini beklemek ahmaklıktır." diyen Doğan, "Malazgirt kapılarını Alparslan’a, Mervaniler (Kürtler) açmıştır Malazgirt Zaferi Kürtlerin de zaferidir, zaferimizi çalmayın." ifadelerini kullandı.