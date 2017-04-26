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  1. 26 Nisan 2017 20:13

Nişanlısını ona benzettiler !

İbrahim Çelikkol'un sosyal medyada paylaştığı fotoğraf olay oldu.

Nişanlısını ona benzettiler !
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İbrahim Çelikkol'un Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı! Çünkü takipçileri İbrahim Çelikkol'un nişanlısını Fahriye Evcen'e benzetti.

İbrahim Çelikkol, nişanlısı Mihre Mutlu ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

İbrahim Çelikkol'un bazı takipçileri Mihre Mutlu'yu Fahriye Evcen'e benzetince fotoğrafa yorumlar yağdı.

İşte İbrahim Çelikkol'un takipçilerinin yorumları:

'TIPKISININ AYNISI'

- Aaa Fahriye mi o?

- Burak nerede?

- Tıpkısının aynısı

- Kız yandan Fahriye Evcen, önden Nehir Erdoğan.


İbrahim Çelikkol iki hafta önce Samsun’a giderek mimar sevgilisi Mihre Mutlu’yu ailesinden istemişti.

Aile arasında düzenlenen törenle Mihre Mutlu'yla nişanlanan İbrahim Çelikkol, böylece evliliğe giden yolda ilk adımını da atmış oldu.

Daha önce Deniz Çakır, Tuğba Ekinci, Sinem Kobal ve Cansu Dere ile de aşk yaşayan İbrahim Çelikkol nişanlısı Mihre Mutlu ile aşkı yakalamışa benziyor.

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