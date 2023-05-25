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Nur Viral, Esra Ezmeci ile sunduğu yayında neden boşandığını anlattı

Nur Viral, Esra Ezmeci ile sunduğu yayında neden boşandığını anlattı
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Sunucu Nur Viral Esra Esmeci ile sunduğu programda, yıllar sonra canlı yayında neden boşandığını anlattı.

Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soruları yanıtlayan Esra Ezmeci, canlı yayına telefonla bağlanan izleyicilere verdiği yanıtlarla gündeme geliyor. Sunucu Nur Viral'in sorularını da yanıtlayan Ezmeci bir izleyicinin "Beni 6 kere aldatan kocama nasıl ders vermeliyim?" sorusunu yanıtlarken sunucudan da samimi bir itiraf geldi.

"YİNE OLSA YİNE YIKARIM"
Nur Viral güven ve aldatma konuları konuşulurken "İçime sindiremem ikili ilişkilerim de böyle hata yapmamak için elimden geleni yaparım. Affeder gibi gözükebilirim ama eskisi gibi olmaz." dedi.

Viral konuşmasının devamında ise "Bana sadece aldatmak karşı cinsle yaşadığı sadece bir cinsel ilişki değil, yalan da benim için aldatmak... Kendimi kandırılmış hissederim. Ben evliliğimi bu yüzden yıktım, yine olsa yine yıkarım. Dürüst olacaksın ya!

Etiketler esra esmeci Nur Viral cinsel ilişki
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