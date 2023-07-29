O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu!

Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in Seattle’daki konserine katılan binlerce kişinin sismik harekete yol açtığı ve 2,3 büyüklüğünde depreme neden olduğu düşünülüyor.

Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 'Eras' adlı dünya turnesiyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Şarkıcı, geçen akşam ABD'nin Seattle kentindeki Lumen Field'da gerçekleştirdiği konser ile tarihe geçti. Şarkıcının konserine gelen seyircilerin kentte 2,3 büyüklüğünde depreme yol açtığı düşünülüyor.

NTV’de yer alan habere göre, sismolog Jackie Caplan-Auerbach, konseri dinlemeye gelen binlerce kişinin sismik aktiviteye yol açtığını belirtti. Batı Washington Üniversitesi'nde Jeoloji Profesörü olan Caplan-Auerbach, Seattle'da 2011 yılında gerçekleşen bir hadise ile konserin yarattığı etkiyi karşılaştırdı.

2011 yılında Seattle Seahawks taraftarları, bir maç esnasında tribünlerde zıplamış ve sismik aktiviteye yol açmıştı. İki hadiseyi karşılaştıran sismolog, ikisinde de benzer örüntülerin ortaya çıktığını belirtti. 'Beast Quake' olarak anılan hadisede 0,3 büyüklüğünde aktivite tespit edilmişti.

Şarkıcının Seattle'daki iki akşam verdiği konserini 72 bin 171 kişinin izlediği biliniyor. Konsere katılan binlerce kişi, daha önce hiç böyle bir kalabalık ve coşku görmediklerini belirtirken, Taylor Swift'in kendisi de sosyal medya hesabında Seattle konserindeki seyircilere "çığlık attıkları, zıpladıkları, dans ettikleri" için teşekkür etmişti.