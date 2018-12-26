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  3. 26 Aralık 2018 10:41

O Ses Türkiye Yılbaşı programından ilk görüntüler

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının çekimleri yapıldı. Acun Ilıcalı çekimlerden ilk görüntüleri paylaştı.

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TV8'in yılbaşı hazırlıkları sürüyor. Acun Ilıcalı herkesin heyecanla beklediği O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerini paylaştı.

Ilıcalı'nın paylaşımı heyecan yarattı. Demet Özdemir ve Can Yaman, tv8'in yılbaşı çekimlerinde düet yaparken, Hadise ise Kızım dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız ile düet yaptı.

O Ses Türkiye Yılbaşı'nda hangi ünlüler sahne alacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı'nda her sene olduğu gibi bu yıl da ünlü isimler performans sergileyecek. Çekimleri yapılan ve Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'un başrolleri Can Yaman ile Demet Özdemir'in damga vurduğu O Ses Türkiye'de sahne alacak diğer isimler de belli oldu. İşte o isimler: Bensu Soral, Enis Arıkan, İrem Helvacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Aytaç Şaşmaz, MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu...

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