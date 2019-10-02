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  3. 02 Ekim 2019 08:44

O Ses Türkiye'de sürpriz yenilik ! Yarışmacı da butona basacak

Yeni sezon çekimlerine başlanan O Ses Türkiye'de sürpriz bir değişiklik yapıldı. Acun Ilıcalı yarışmaya ''Jüri bloklama butonu'' geldiğini söyledi.

O Ses Türkiye'de sürpriz yenilik ! Yarışmacı da butona basacak
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Yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, yeni sezona başlıyor. Yeni sezondan ilk fragmanının yayınladığı yarışmada herkesi şaşırtan bir değişiklik yapıldı. Jüri üyelerine sürpriz yapan Acun Ilıcalı, bundan sonra yarışmada "Jüri bloklama butonu" olacağını söyledi.

O Ses Türkiye, 5 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı yarışmada jüri üyeleri yine Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak.

JÜRİLER İÇİN BLOKLAMA BUTONU GELİYOR
Yeni sezon fragmanı yayınlanan yarışmada jüri üyelerini şaşırtan bir yenilikte geldi. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Yaşanan değişikliği açıklayan Ilıcalı "Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz" dedi.

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o ses türkiye , jüri
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