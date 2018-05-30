Ödül sonrası dudak dudağa poz !

Survivor'da ödül oyununu kazanarak İstanbul'a gelen Murat Ceylan, sevgilisi Lera Marchuk ile dudak dudağa poz verdi.

Geçtiğimiz günlerde büyük ödülü kazanan Gönüllüler ekibi İstanbul'a geldi. Herkes, sevdikleriyle buluşurken en dikkat çeken görüşme Murat Ceylan'ın oldu. Murat Ceylan sevgilisi Lera Marchuk ile buluşup romantik pozlar verdi.



DUDAK DUDAĞA POZ VERDİ



Survivor'da yarışan Murat Ceylan sevgilisine olan hasretini sürekli dile getiriyordu. Ödülü kazanıp soluğu İstanbul'da alan Murat, sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Murat'ın sevgilisi Lera Marchuk Instagram'da dudak dudağa pozlarını paylaştı.





DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR



Survivor'da yarışan Murat Ceylan'ın sevgilisi Lera Marchuk Instagram sayfasında blogger ve ünlü bir model. Marchuk paylaştığı özel pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Ukraynalı güzel modelin Instagram'da 27 bini aşkın takipçisi bulunuyor.