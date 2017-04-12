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  1. 12 Nisan 2017 21:34

Oğlundan babasına sitem dolu şarkı

Şarkıcı Emrah Erdoğan'ın oğlu Tayfun, babasına sitem dolu bir şarkı yazdı.

Oğlundan babasına sitem dolu şarkı
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Şarkıcı Emrah Erdoğan'ın oğlu Tayfun, babasının kendisine sahip çıkmadığını dile getiren bir şarkı yazdı.

Babasıyla arası bozuk olan Emrah Erdoğan'ın oğlu, babasına sitem dolu bir şarkı yazdı.

Emrah Erdoğan'ın oğlu Tayfun, Kanal D'de ekranlara gelen 'Renkli Sayfalar' programına katıldı. Babasının izinden giderek şarkıcı olmayı seçen Tayfun, babasına kendisine sahip çıkmadığını dile getiren 'Vay Benim Babam Adam Gibi Adam' şarkısını yazdı.

Tayfun'un babası Emrah'a yazdığı şarkıda, kendisine sahip çıkmadığını yalnız büyüdüğünü, babasının yokluğunda annesinin kendisine baktığını dile getiren sözler yer alıyor.

Şarkının sözleri sitem dolu olsa da Tayfun, nakarat kısmında babası Emrah'a olan sevgisini dile getirmeyi ihmal etmiyor.

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