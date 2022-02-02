Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran mektup

Oğlu Pars'ın ölümüyle sarılsan Ebru Şallı, bir proje için içindekileri kağıda döktü.

Geçen oğlu Pars'ı kanser nedeyle kaybeden Ebru Şallı, Ömür Sabuncuoğlu'nun kız çocuklarının eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla çıkardığı üçüncü kitabı "Sizin Öykünüz" de mektup yazdı.

Ebru Şallı o mektupta, şu ifadeleri kullandı;

"En bilge ve muhteşem bir melekle yaşadım 9 yıl boyunca... O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum. Bana gönderdiği eşsiz melek kokusuyla nefes almaya devam ediyorum. Delirdim sanmayın, çok yakınlarıma koklattım ve ponçiğin kokusu olduğunu onlar da onayladı. Bu dünyadan bir melek ponçik geçti ve beni seçti. Bana gönderdiğin işaretlerle nefes alıyorum. Vasiyetlerini yerine getireceğim."