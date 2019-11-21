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  3. 21 Kasım 2019 01:23

Oğuzhan Koç sosyal medyasına ''format'' attı

Genç kızların sevgilisi Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabındaki tüm fotoğrafları sildi. Koç'un hayranları "sıfırdan başlıyor" yorumları yaptı.

Oğuzhan Koç sosyal medyasına ''format'' attı
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Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz ay 4 yıllık ilişkilerini sonlandırmış ve hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Evlilik haberi beklerken ayrılık haberi gelen çiftin, yeniden bir araya gelip gelmeyeceği de merak konusuydu.

BÜTÜN GÖNDERİLERİ SİLDİ

Ayrılık sonrası Instagram'dan birbirlerini takip etmeye devam eden Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin, dün akşam sevenlerinin umutlarını da kırdı. Koç, Instagram hesabındaki bütün gönderileri sildi ve Yağmur Tanrısevsin'i takipten çıkarttı.

TANRISEVSİN DE KOÇ'U TAKİPTEN ÇIKARTTI

Sosyal medyada şarkıcı için "Sıfırdan başlıyor" yorumları yapılırken, Tanrısevsin'in de Koç'u takipten çıkartması ilişkinin tamamen bittiğini gözler önüne serdi.


 
 

 

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