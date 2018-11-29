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  3. 29 Kasım 2018 13:14

Okan Kurt konkordato istedi

İnşaat, lojistik ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ve babası konkordato ilan etmek için mahkemeye başvurdu

Okan Kurt konkordato istedi
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Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ve ailesine ait şirketler hacizlerle boğuşuyordu. Kurt Ailesi'nin sahip olduğu Martaş Lojistik'e bağlı TIR'lara haciz konulmuştu. Martaş'ın bankalara 100 milyon lira civarı borcu bulunduğu belirtilmişti.

Okan Kurt ve babası Abdi Kurt, bugün Mersin Asliye Tic. Mahkemesi'ne başvurup konkordato talebinde bulundu.

Konkordato talebi, Abdi Kurt ve oğlu Okan Kurt'un yanı sıra Ens İnşaat Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Limited Şti., Mar Dış Tic ve Lojistik Limited Şti., Markon Lojistik ve Taşımacılık Limited Şti., Marmer Petrol Ürünleri Otomotiv Nakliye İnşaat Gıda Maddeleri San. ve Tic. Limited Şti., Marmer Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şti., Martaş Nakliyat Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Tekstil San. ve Ticaret Limited Şti. ve Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Tic. Limited Şti. için yapıldı.

3 AY GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Mahkeme, yapılan başvuru sonrası 3 ay geçici mühlet verilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte, hem şirketlere hem de Abdi Kurt ve Okan Kurt'a yönelik haciz işlemi yapılamayacak.

Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de 3 kişilik geçici konkordato komiseri ataması yaptı. 

Bir dönem uluslarası taşımacılık alanında önemli bir konumda olan Martaş'ta faaliyetler bir süre önce durmuştu. Çok sayıda alacaklı şirketlere yönelik haciz yapmıştı. Şirketin filosundaki TIR'lar da alacaklı firmalar tarafından haczedilmişti. 

 

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