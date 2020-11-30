Olay TV yayın hayatına başladı

Olay TV, yeniden yayına başladı. Kanal bunun için merkezini İstanbul'a taşıdı. Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda Süleyman Sarılar'ın oturduğu Olay TV'nin kadrosunda Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Duygu Demirdağ, Ali Ekber Aydın, Şafak Ongan, Nazlı Bolak, Gökhan Kayış, Ünal Kaya, Kenan Şener ve Alican Uludağ gibi tecrübeli isimler yer alıyor...

İş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV, Bursa'daki merkezini İstanbul'a taşıyarak, oluşturduğu yeni kadro yapılanmasıyla adından sıkça söz ettirmişti.

İlk olarak geçtiğimiz ekim ayında yayına başlayacağı belirtilen kanal, teknik alt yapı kurulum sürecinin uzaması nedeniyle yayın tarhini ileriki bir döneme ertelemişti.