Öldürülen Müzisyen Onur Şener ile ilgili yürek yakan detay

Müzisyen Onur Şener, istenilen şarkıyı bilmediği için 3 kişi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti. Şener hakkında çıkan bir iddia herkesi kahretti.

Ankara'da bir eğlence mekanında şarkıyı bilmediği gerekçesiyle 3 kişi tarafından canice öldürülen Onur Şener'in daha önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıkmıştı. Şener hakkındaki bir gerçeği tiyatrocu arkadaşı Almula Merter açıkladı. Vefat eden arkadaşının çocuğu ile ilgili detayı duyanlar kahroldu.

Arkadaşının çocuğuna babalık yapmış

Müzisyen Onur Şener'in bir kızı olduğunu, diğer çocuğun ölen arkadaşının oğlu olduğunu söyleyen tiyatrocu Almula Merter, "Onu da sahiplenmiş, oğlum diyordu" ifadelerinde bulundu. "Muhteşem bir kalpti" diyen Merter, "Bahsi geçen 2. çocuk geçen sene ölen çok yakın arkadaşının çocuğuydu" dedi.