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Orhan Aydın: ''Artık dayanma gücüm kalmadı''

Orhan Aydın: ''Artık dayanma gücüm kalmadı''
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Orhan Aydın, Hatay'ı da etkileyen depremde enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'a hâlen ulaşmaya çalıştıklarını belirtirken "Artık dayanma gücüm kalmadı, yüreğim ağlıyor" dedi

Sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da bulunan kızı Eylem Şafak Aydın, enkaz altında kaldı.
Kızı için yardım çağrılarını sürdüren Aydın, Eylem Şafak Aydın'a hâlen ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan Orhan Aydın, "Kızıma ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazın altında ve üstünde büyük bir beton kütlesi var. Artık dayanma gücüm kalmadı, yüreğim ağlıyor. Ellerim titriyor. Ülkemin sahipsiz olmasına kahroluyorum. Acım ve kederim tarifsiz. Haydi be canım... Haydi kiraz gülüşlüm... Diren..." dedi.

Etiketler orhan aydın deprem dayanma gücüm kalmadı
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