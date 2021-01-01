Oyuncu Çağrı Atakan Survivor yolcusu

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur ile adını duyuran oyuncu Çağrı Atakan Nişantaşı'nda görüntülendi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atakan, yaklaşık olarak 4 aydır birlikte oldukları sosyetik güzel Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını belirtti.

"FİKİR ANLAŞMAZLIĞI YÜZÜNDEN NOKTA KOYDUK"

Atakan yaptığı açıklamada, "Evet bizi bir süredir birlikte görmüyorsunuz. Maalesef Eda Taşpınar ile ayrıldık. Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu. Dostça ayrıldık, hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

"SURVIVOR'A GİDİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Atakan, "Yakında Survivor'a gidiyorum. Ünlüler takımında yarışacağım, takım arkadaşlarımla tanıştım hepsi çok iyi insanlar. Kendimi açlığa alıştırmaya çalışıyorum, sporla aram zaten iyi idmanlıyım. 10 yıldır yarışmayı televizyondan ilgiyle izliyordum. Dinlenmeye çekildim, moral motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum" dedi.