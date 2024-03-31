Oyuncu Nilperi Şahinkaya oy kullanırken zor anlar yaşadı

Yerel seçim öncesi bu SMS'e dikkat!

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni sandık başında

Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı?

Diyarbakır'da seçim cinayeti: 1 ölü, 11 kişi yaralı var

Bir seçim klasiği... Oy kullanmaya ilginç kostümlerle gittiler

Bunu da görmedik demeyiz! O Türkiye'nin ''tavuklu'' seçmeni...