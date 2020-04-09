  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 09 Nisan 2020 10:33

Özge Ulusoy'un karantina sonrası listesini açıkladı

Güzel manken Özge Ulusoy sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs salgını için alınan karantina tedbiri sonrası yapılacaklar listesini paylaştı.

Özge Ulusoy'un karantina sonrası listesini açıkladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Özge Ulusoy, karantina sonrasına dair kendine bir ‘yapılacaklar’ listesi hazırladı.

İşte ünlü mankenin paylaştığı o liste:

1- Bu olaydan sonra her şeyi daha da dikkatli tüketmeye, her şeyin kıymetini daha fazla bilmeye ant içtim.

2- Kendi içime daha fazla dönmek, daha çok “an”da kalmak istiyorum.

3- Karantinaya girdiğim halimden daha fit, daha güçlü bir vücuda sahip olacağım.

4- Daha uzun ve daha gür, kürek kemiklerimden aşağı kadar gelmiş saçlarım olacak.

5- Daha organize ve daha değişik bir evim olacak.

6- Yardım yapmak benim için vazgeçilmezdi. Karantinadan çıktığımızda daha fazla yardım ziyaretleri yapacağım.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
özge ulusoy , yapılacaklar listesi , koronavirüs listesi , karantina listesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM