Özgün, EDZ Müzik ismiyle kendi firmasını kurdu

Klibin yönetmenliğini Burak Sesli, görüntü yönetmenliğini ise Altuğ Ozan üstlendi. Farklı alt yapısı ile dikkatleri üzerine çeken sanatçıya klibinde orkestra arkadaşları, dansçı ekibi ve üniversite öğrencilerinin haricinde 30 kişilik set ekibi eşlik etti.

Sevilen sanatçı Özgün, yepyeni projesi Mahzen'i müzikseverler ile buluşturdu.Sözü Bade Derinöz'e, müziği Bade Derinöz ve Özgün'e ait olan Mahzen şarkısının düzenlemesini ise Gürkan Kömürcü üstlendi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YER ALDI

Yepyeni şarkısı ve farklı alt yapısı ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı, klibinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Üniversite öğrencilerini klibinde oynatan Özgün, öğrencilerle dans ederek şarkının enerjisine uyumlu görseller sundu.

Mahzen klibinde Özgün'e orkestra arkadaşları, dansçı ekibi ve üniversite öğrencilerinin haricinde 30 kişilik set ekibi eşlik etti. Ayrıca Kick Box Dünya Şampiyonu Mücahit Kulak'ta kick box sahnelerinde rol aldı.

Klibin yönetmenliğini Burak Sesli, görüntü yönetmenliğini ise Altuğ Ozan üstlendi.

Özgün, kendi yapım şirketini kurarak Mahzen isimli yeni şarkısını EDZ Müzik Yapım firmasından çıkardı. Oğlu Ediz'in ismini verdiği yapım firmanın heyecanını yaşayan Özgün'ün yepyeni şarkısı ve video klibi Avrupa Müzik dağıtımıyla 31 Ocak'ta dijital platformlarda yerini aldı.