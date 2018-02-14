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  3. 14 Şubat 2018 20:36

Partide ex aşk üçgeni

Ünlü sunucu Ellen DeGeneres'in 60. doğum günü için yapılan partiye birçok ünlü isim katıldı.

Partide ex aşk üçgeni
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Sunucu Ellen DeGeneres, 60'ıncı doğum günü için önceki gün Los Angeles'ta parti verdi, Hollywood'un en ünlü isimleri kutlamaya akın etti.

Leonardo DiCaprio'dan Kim Kardashian'a, Oprah Winfrey'den Adele'e, Jennifer Lopez'den Kanye West'e kadar pek çok ünlü ismin katıldığı doğum günü partisine 'üçlü pişti' damgasını vurdu! Çok konuşulan piştinin kahramanları ise Chris Martin, Gwyneth Paltrow ve Jennifer Lawrence'tı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 10 yıl evli kaldıktan sonra 2016'da yollarını ayıran Paltrow ile Martin, partiye yeni aşklarıyla katıldı. 45 yaşındaki Paltrow, yapımcı nişanlısı Brad Falchuk ile romantik görüntüler sergilerken; eski eşi Chris Martin geceye yeni sevgilisi Dakota Johnson ile el ele katıldı.

2015 yazında Martin ile kısa bir ilişki yaşayan Jennifer Lawrence ise partide ismi bilinmeyen bir erkekle boy gösterdi

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