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Piyanist George Winston hayatını kaybetti

Piyanist George Winston hayatını kaybetti
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10 yıldır kanserle mücadele eden ABD'li piyanist George Winston, 73 yaşında hayatını kaybetti.

En çok solo piyano kayıtlarıyla tanınan Winston'ın vefatı sosyal medyadan duyuruldu. Yapılan açıklamada, "George Winston'ın kanserle 10 yıllık savaşının ardından vefat ettiği haberini paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. George, uykusundayken bu dünyadan sessizce ve acısız bir şekilde ayrıldı" ifadeleri kullanıldı. 

15 milyondan fazla albüm satan Winston, 'Forest' albümüyle 'New Age' dalında Grammy ödülü kazanmıştı. George Winston, kariyeri boyunca 5 kez Grammy'ye aday gösterilmişti.

Etiketler George Winston ünlü piyanist piyanist vefat kanser
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