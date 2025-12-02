  1. Anasayfa
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Acun Ilıcalı hakkında 500 bin dolarlık olay iddia
Güncelleme:

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ünlü yapımcı ve televizyon kanalı sahibi Acun Ilıcalı'nın "Yok Böyle Dans" adlı programa katılması için kendisine 500 bin dolarlık bir teklif yaptığını açıkladı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ programına konuk oldu ve gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Üşümezsoy’a yeni sezonu heyecanla beklenen ‘Survivor’ yarışmasına katılıp katılmayacağı sorusuna "Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan falan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu" diyerek yanıt veren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ayrıca Acun Ilıcalı ile ilgili olay olacak bir iddiada bulundu.

Programda Acun Ilıcalı ile aralarının bozuk olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, daha önce "Yok Böyle Dans" programına katılması için Acun Ilıcalı'nın kendisine 500 bin dolar teklif ettiğini belirterek "Acun bana ‘Baş star sensin’ dedi ama ben teklifi reddettim. Bu sebeple aramızda kan davası gibi bir durum var" dedi.

Prof. Dr. Üşümezsoy, yıllar önce televizyon programı için gittiği Kenya anısını da paylaştı:

“Bir yarışma programı için Kenya’ya gittik ve bir anda timsah dolu göle atladım, yüzmeye başladım. Tuğba Özay da yanımdaydı. Araştırmıştım; timsahlar dört ayakları yere basmadan avlarına saldırmıyor. Bu güvenle çok rahat yüzdüm, yapım çok güzel görüntüler aldı. Ama herkes çok korkmuştu” dedi.

