Psikolog Esra Ezmeci'den ''hadım edilsin'' çıkışı

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Bağcılar'da dükkanındaki süngerli odada çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sucu M.Ş.'nin hadım edilmesini önerdi.

Türkiye, günlerdir İstanbul Bağcılar'daki işyerine yaptırdığı süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz eden ve bu anları kayıt altına alan 60 yaşındaki sucu M.Ş.’yi konuşuyor...



Su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.'yi okul çıkışında kaçırarak iş yerinde istismar eden M.Ş.'nin dükkanında ses yalıtımı olan özel bir bölme bulunduğu belirlendi. Türkiye’nin kanını donduran olayda M.Ş.’nin 2009 yılında da başka bir çocuğa istismarda bulunduğunu ve o kızın daha sonra felç olduğu da ortaya çıktı.

"HADIM EDİLSİN"

Beyaz Tv’de ekrana gelen “Esra Ezmeci ile Yeni Baştan” programında psikolog Esra Ezmeci, cinsel istismar şüphelisi M.Ş. için ''O sapık ve benzerleri kimyasal yöntemlerle hadım edilsin'' önerisinde bulundu.



Milyonlarca vicdana seslenen sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Esra Ezmeci şöyle konuştu:



‘Sinirimi bozan bir haber oldu. Bağcılar’da bir sucu yıllarca küçük çocukları istismar etmiş. Bu istismar yüzünden bir çocuk felç geçirmiş. Ve bunların görüntülerinide yıllarca kaydetmiş. Dileğim bu tarz kişilerin en yüksek cezayı alması. Ama bu cezanın da her zaman yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ben bunların kimyasal hadım yöntemiyle hadım edilmesi taraftarıyım. Hormonları azaltılarak gitsin erkekliği. Zaten erkek değilsin adam değilsin de... Ben vicdanlı bir insanım. Benim elime geçse parçalarım. Kısasa kısas yapmayalım nefret etmeyelim. O adam gerçekten bizim kadınların eline veririlse ilmek ilmek ona cezasını versek. İğrenç bir durum pislik bir durum gerçekten. Yani biliyorum ki çeşitli ülkelerde 1948 yılından biri kimyasal hadım kullanılıyor. Bence neden bizim ülkemizde de olmasın. Çok isterim bu tip adamlar hadım edilsin''dedi