  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Psikolog Esra Ezmeci'den ''hadım edilsin'' çıkışı

Psikolog Esra Ezmeci'den ''hadım edilsin'' çıkışı

Psikolog Esra Ezmeci'den ''hadım edilsin'' çıkışı
Güncelleme:

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Bağcılar'da dükkanındaki süngerli odada çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sucu M.Ş.'nin hadım edilmesini önerdi.

Türkiye, günlerdir İstanbul Bağcılar'daki işyerine yaptırdığı süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz eden ve bu anları kayıt altına alan 60 yaşındaki sucu M.Ş.’yi konuşuyor...

Su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.'yi okul çıkışında kaçırarak iş yerinde istismar eden M.Ş.'nin dükkanında ses yalıtımı olan özel bir bölme bulunduğu belirlendi. Türkiye’nin kanını donduran olayda M.Ş.’nin 2009 yılında da başka bir çocuğa istismarda bulunduğunu ve o kızın daha sonra felç olduğu da ortaya çıktı.

"HADIM EDİLSİN"

Beyaz Tv’de ekrana gelen “Esra Ezmeci ile Yeni Baştan” programında psikolog Esra Ezmeci, cinsel istismar şüphelisi M.Ş. için ''O sapık ve benzerleri kimyasal yöntemlerle hadım edilsin'' önerisinde bulundu. 

Milyonlarca vicdana seslenen sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Esra Ezmeci şöyle konuştu:

‘Sinirimi bozan bir haber oldu. Bağcılar’da bir sucu yıllarca küçük çocukları istismar etmiş. Bu istismar yüzünden bir çocuk felç geçirmiş. Ve bunların görüntülerinide yıllarca kaydetmiş. Dileğim bu tarz kişilerin en yüksek cezayı alması. Ama bu cezanın da her zaman yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ben bunların kimyasal hadım yöntemiyle hadım edilmesi taraftarıyım. Hormonları azaltılarak gitsin erkekliği. Zaten erkek değilsin adam değilsin de... Ben vicdanlı bir insanım. Benim elime geçse parçalarım. Kısasa kısas yapmayalım nefret etmeyelim. O adam gerçekten bizim kadınların eline veririlse ilmek ilmek ona cezasını versek. İğrenç bir durum pislik bir durum gerçekten. Yani biliyorum ki çeşitli ülkelerde 1948 yılından biri kimyasal hadım kullanılıyor. Bence neden bizim ülkemizde de olmasın. Çok isterim bu tip adamlar hadım edilsin''dedi

Etiketler esra ezmeci bağcılar sapık sucu Beyaz TV
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hastanede skandal iddia: 100'den fazla hemşire istifa etti Hastanede skandal iddia: 100'den fazla hemşire istifa etti Otoyolda korkunç kaza! 4 TIR birbirine girdi; ölü ve yaralılar var Otoyolda korkunç kaza! 4 TIR birbirine girdi; ölü ve yaralılar var Çin'in minik elektrikli otomobili Türkiye'ye geliyor Çin'in minik elektrikli otomobili Türkiye'ye geliyor Göç eden pelikanlar Ankara'nın saklı cennetine misafir oldu Göç eden pelikanlar Ankara'nın saklı cennetine misafir oldu Sanayi sitesinde yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Sanayi sitesinde yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a belgeli yanıt Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a belgeli yanıt Beyaz kabus bitmek bilmedi! Türkiye'nin Sibirya'sında evler kara gömüldü Beyaz kabus bitmek bilmedi! Türkiye'nin Sibirya'sında evler kara gömüldü Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi PKK yandaşları Ülkü Ocakları binasını ateşe verip, camiye saldırdı PKK yandaşları Ülkü Ocakları binasını ateşe verip, camiye saldırdı Ne Ankara, ne İstanbul! Seçimde kıyamet bu ilde kopacak Ne Ankara, ne İstanbul! Seçimde kıyamet bu ilde kopacak