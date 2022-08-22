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Reyhan Karaca da sahnede LGBTİ+ bayrağı açtı

Gülşen'in ardından Reyhan Karaca da İstanbul Yenikapı’daki konseri sırasında sahnede LGBTİ+ bayrağı açtı.

Geçtiğimiz günlerde festivalde sahne alan Gülşen, seyirciler arasından uzatılan LGBTİ+ bayrağını açarak gündem olmuştu. Gülşen’in ardından sahnede LGBT bayrağı açanlar arasına Reyhan Karaca da girdi.

Festival kapsamında sahne alan Reyhan Karaca dinleyicilere, “Nerede, var mı LGBTİ+ bayrağı?” diye sordu.
Ardından seyircilerin arasından sahneye LGBTİ+ bayrağı uzatılmasının üzerine, “Var vallahi var. Elden ele elden ele” diyen Karaca, bayrağı alarak sahnede salladı.

Gülşen sahnede LGBT bayrağı açtı, ortalık karıştıGülşen sahnede LGBT bayrağı açtı, ortalık karıştıMagazin

 

Etiketler reyhan karaca lgbti+ lgbti bayrak konser
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