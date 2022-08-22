Reyhan Karaca da sahnede LGBTİ+ bayrağı açtı

Gülşen'in ardından Reyhan Karaca da İstanbul Yenikapı’daki konseri sırasında sahnede LGBTİ+ bayrağı açtı.

Geçtiğimiz günlerde festivalde sahne alan Gülşen, seyirciler arasından uzatılan LGBTİ+ bayrağını açarak gündem olmuştu. Gülşen’in ardından sahnede LGBT bayrağı açanlar arasına Reyhan Karaca da girdi.

Festival kapsamında sahne alan Reyhan Karaca dinleyicilere, “Nerede, var mı LGBTİ+ bayrağı?” diye sordu.

Ardından seyircilerin arasından sahneye LGBTİ+ bayrağı uzatılmasının üzerine, “Var vallahi var. Elden ele elden ele” diyen Karaca, bayrağı alarak sahnede salladı.