Reyhan Karaca da sahnede LGBTİ+ bayrağı açtı
Gülşen'in ardından Reyhan Karaca da İstanbul Yenikapı’daki konseri sırasında sahnede LGBTİ+ bayrağı açtı.
Geçtiğimiz günlerde festivalde sahne alan Gülşen, seyirciler arasından uzatılan LGBTİ+ bayrağını açarak gündem olmuştu. Gülşen’in ardından sahnede LGBT bayrağı açanlar arasına Reyhan Karaca da girdi.
Festival kapsamında sahne alan Reyhan Karaca dinleyicilere, “Nerede, var mı LGBTİ+ bayrağı?” diye sordu.
Ardından seyircilerin arasından sahneye LGBTİ+ bayrağı uzatılmasının üzerine, “Var vallahi var. Elden ele elden ele” diyen Karaca, bayrağı alarak sahnede salladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol