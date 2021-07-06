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  3. Ünlü şarkıcı photoshop yaparken alay konusu oldu

Reyhan Karaca photoshop kurbanı oldu

Reyhan Karaca photoshop kurbanı oldu

50 yaşındaki şarkıcı Reyhan Karaca, photoshop yaptığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Photshop'un dozunu kaçıran ünlü şarkıcı, yüzünü yamulttu.

Tatil sezonunu Bodrum'da açan şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Hesabını aktif kullanan Karaca, son paylaştığı fotoğrafta photoshop yapmak isterken dozunu kaçırdı.

PHOTOSHOP YAPARKEN YÜZÜNÜ YAMULTTU
Instagram'da 340 bin takipçisi bulunan Karaca, şarkıcı arkadaşı Sibel Alaş'ın çektiği fotoğrafını günün tarihi atarak takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak Karaca'nın fotoğrafına yaptığı photoshop uygulaması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Cildini daha pürüzsüz ve farklı göstermek için yüzünde birkaç oynama yapan şarkıcı, ayarı kaçırınca yüzünü yamulttu.

Etiketler reyhan karaca photoshop
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