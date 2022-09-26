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Rihanna 2023 Super Bowl'da sahne alacak

Rihanna 2023 Super Bowl'da sahne alacak

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından Amerikan futbolu ligi NFL'in şampiyonunun belirlendiği Super Bowl'un devre arasında bu yıl kendisinin sahneye çıkacağını NFL markalı bir futbol topu paylaşarak duyurdu.

Amerikan futbolu ligi NFL'in şampiyonunun belirlendiği ve dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden Super Bowl’un final maçının devre arasında bu yıl Rihanna'nın sahneye çıkması bekleniyor.

Dokuz Grammy ödüllü Rihanna, Twitter hesabından NFL markalı bir futbol topu fotoğrafı paylaşarak haberi verdi.

Super Bowl organizatörleri tarafından yapılan açıklamada Rihanna’nın “jenerasyonun yeteneği” olduğu belirtildi.

Uzun bir süredir kendi makyaj ve iç giyim markasına odaklanan Rihanna müzik endüstrisinden uzaktaydı. Super Bowl’un 2021 devre arası sahnesinde Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J Blidge. ve Kendrick Lamar çıkmıştı.

 

Etiketler Rihanna 2023 Super Bowl Super Bowl
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