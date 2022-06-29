Robert De Niro: ''Atatürk'ü canlandırmak istiyorum''

İstanbul'a gelen ünlü Hollywood yıldızı Robert De Niro, Türk dünyasından kimi canlandırmak isteyebileceğine yönelik soru üzerine aklına ilk Atatürk'ün geldiğini söyledi.

Şef Nobu Matsuhisa ile ortağı olduğu restoran zincirinin İstanbul’daki şubesini ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen ünlü yıldız Robert De Niro, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Olkan Özyurt'a kaçıklamalarda bulundu.

Türk mutfağı ve misafirperverliği sorulan ünlü oyuncu, "Türkiye çok güzel bir ülke. Zengin bir kültürü var. Sadece yemek kültürüyle anılamayacak kadar zengin. 20 yıl önce geldiğim zaman salaş yerlerde, sokak aralarında çok lezzetli yemekler yediğimi hatırlıyorum" diye yanıt verdi.

"ELBETTE AKLIMA İLK ATATÜRK GELİYOR"

"Türk dünyasından tarihi bir şahsiyeti oynamak isteseydiniz, kim olurdu?" sorusu üzerine de şu yanıtı verdi:

"Eminim ki tarihinizde canlandırmaktan çok büyük keyif alacağım birçok tarihi kişilik var. Ama elbette aklıma ilk olarak Atatürk geliyor. Ama şu an için böyle bir durum yok."

Önceki gün gerçekleşen basın toplantısında "İstanbul’da bir film yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap veren ünlü aktör Robert De Niro, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdilik böyle bir planım yok. Ama tabii İstanbul’da film yapmak eminim müthiş olur diye düşünüyorum. Bunun için önce bir senaryo lazım. Film yapabilmem için bir senaryo lazım o da kolay bir iş değil. Burada bir film yapmayı elbette çok isterim ancak bunun için birinin bana güzel bir senaryo vermesi lazım. Öyle bir şey olursa birlikte çalışmak isteyeceğim bir insan olursa neden olmasın? İstanbul film yapmak için muhteşem bir yer. Kapalıçarşı’yı hatırlıyorum. Muhteşem bir yerdi. Sultanahmet’te gerçekten müthiş."