  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. RTÜK tarafından ceza yemişti: Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yayınlanmadı

RTÜK tarafından ceza yemişti: Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yayınlanmadı

RTÜK tarafından ceza yemişti: Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yayınlanmadı
Güncelleme:

Show TV'de yayınlanan Kızıl Şerbeti dizisi, RTÜK'ün verdiği ceza nedeniyle yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkamadı.

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi bazı sahnelerinden dolayı geçtiğimiz günlerde RTÜK'ten ceza almıştı.

RTÜK, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki kadına şiddet ve zorla evlendirme sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası vermişti.

YENİ BÖLÜM YAYINLANMADI
Söz konusu cezaların ve sansür girişimlerinin ardından dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

Show TV, bu akşam RTÜK’ün son dakika aldırdığı kararla ilgili yeni bir hamle yaptı. Kanal yönetimi kendilerine e-posta ile iletilen mahkeme tebligatının posta yoluyla ulaşması gerektiği için dizinin yayınlanmasına karar verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü yayınlanacaktı. Ancak özetin yayınlandığı sırada Show TV lisans iptali riski nedeniyle yayını kesmek zorunda kaldı.

KAMU SPOTUNDA İSLAMAFOBİ AYRINTISI
Öte yandan Kızılcık Şerbeti yerine yayına alınan kamu spotunun İslamafobi'yi anlatıyor.

Etiketler kızılcık şerbeti RTÜK ceza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asrın felaketinden 2 ay sonra kabusun yeni görüntüsü ortaya çıktı
Nihat Hatipoğlu'na canlı yayında büyü sorusu! Yanıtı bu oldu
Cumhur İttifakı ortağı DSP'nin lideri Aksakal, muhalefeti kafir ilan etti
Bayramda yola çıkacaklara kötü haber: Zam geldi!
Dikkat herkesin başına gelebilir! 385 bin TL'ye aldığı araca el konuldu
Yılmaz Vural'dan futbola bomba gibi düşen cinsel ilişki açıklaması
Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu: Bir dünya devi daha peşine düştü!
3 ay ödemesiz bayram kredisi yarışı başladı! İşte banka banka bayram kredileri...
Yunan sunucudan Türkiye hakkında küstah sözler
EYT'liye resmen piyango vurdu! 1 değil, 2 değil, tam 9 ödeme birden!