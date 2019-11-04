SON DAKİKA
ENFLASYON AÇIKLANDI, KASIM AYI KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU!
MTV'DEN, PASAPORT HARCINA, EHLİYETTEN, TRAFİK CEZALARINA %22,5 ZAM!
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 04 Kasım 2019 10:46

Saat krizinde son perde ! Parasını geri almış

Demet Akalın ile şarkıcı Berkay'ın hediye saat polemiğinde yeni bir gelişme yaşandı. Akalın, ''Saatin parasını geri aldım'' diye konuştu.

Saat krizinde son perde ! Parasını geri almış
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Fashion and Music show renkli görüntülere sahne oldu. Rnk Prodüksiyon, Mehmet Yıldırım tarafından düzenlenen gecenin sunumunu Gökay Kalaycıoğlu ve Tuğba Özay üstlendi. Defile tasarımcı Burak Öget’in defilesiyle başladı. Gecenin finalinde Demet Akalın sahne alırken eşi Okan Kurt da DJ’lik yaptı. Kızına 4 bin 200 TL değerinde oyuncak alan Akalın, “Bir kereliğe oldu. O kadar para vermem. Ben çocukken mandallarla oynuyordum” dedi. Berkay’la girdiği ‘Hediye saat’ polemiğiyle ilgili de açıklama yapan şarkıcı, saatin parasını geri aldıklarını söyledi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
saat , demet akalın , berkay şahin , hediye saat krizi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM