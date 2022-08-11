Sahnelerin ''çılgını'' Yıldız Tilbe'den 150 bin kişilik konser rekoru

İstanbul Festivali’nde sahne alan şarkıcı Yıldız Tilbe, 150 bin bilet satışı ile tarihi rekorlardan birine imza attı.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından 23 Temmuz’dan beri Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nin görkemli sahnesinde 9 Ağustos’ta Yıldız Tilbe sahne aldı.

Bir gün öncesinde tüm festival biletlerinin tükendiği konsere tam 150 bin kişi katıldı. İstanbul Festivali’nin en kalabalık ve coşkulu gününde Tilbe unutulmaz bir konsere imza attı. Konserde ışık şovları eşliğinde görsel bir şölenle sahneye çıkan ve rekor katılımın mutluluğunu yaşayan Tilbe; “Ne kadar güzelsiniz, burayı doldurduğunuz için hepinize teşekkür ederim, bütün dertlerinizi, kederinizi bu gece burada bırakın” dedi.

Tilbe konserinde, ‘Delikanlım’, ‘Emi’, ‘Çat’, ‘Ben Senin Var Ya’ gibi birçok en çok sevilen şarkılarını seslendirdi. Türkiye’de en kalabalık katılımlı konser rekoru, 1998 yılında Ferdi Tayfur’un Gülhane Parkı’nda 200 bin kişiye verdiği konser olarak biliniyor.

14 Ağustos’ta sona erecek İstanbul Festivali’nde bu akşam Güneş, cuma akşamı Murda ve cumartesi akşamı Gülşen sahne alacak. Festivalin kapanış konseri ise 14 Ağustos Pazar akşamı ‘Şimdi 90’lar’ konseriyle sona erecek. Konserde Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale ve Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın ve Yonca Evcimik sahne alacak. Konserlerin biletlerine ‘istanbulfestivali.com’ adresinden ulaşılabilir.