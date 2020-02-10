Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i bakın kimle evliymiş

Kısa sürede gönülleri fetheden Sefirin Kızı beğeni toplamaya devam ediyor. Başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Sefirin Kızı genç oyuncu kadrosu ile de sosyal medyanın gündeminde

Kavruk Ömer karakteri ile Edip Tepeli de bu isimlerden. Sefirin Kızı'nda maniler düzen Sancar Efe ve Nare'nin aşklarının en yakın tanığı olan Kavruk Ömer, Edip Tepeli'nin başarılı oyunculuğuyla çok sevildi.

Oyunculuk kariyerine "Kurt Seyit ve Şura" dizisi ile başlayan Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli özel hayatı ile de sosyal medyanın merak ettiği isimlerinden. 31 yaşındaki Edip Tepeli'nin hayranları hakkında merak ettiklerini araştırırken karşılarına çıkan bir bilgiyle oldukça şaşırıyorlar.

Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe'nin kız kardeşine sevdalı olan Edip Tepeli'nin gerçek hayattaki eşi de tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim.

Bir dönem Çocuklar Duymasın'ın çocuk oyuncularından olan Ayşecan Tatari ile evli olan Edip Tepeli herkesi şaşırttı.

Değişimi ile dikkat çeken Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli 2017 yılında hayatlarını birleştirdi.