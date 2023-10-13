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Selçuk Bayraktar’ın hayatı mı ? Kod Adı Kırlangıç dizisi başlıyor...

Selçuk Bayraktar’ın hayatı mı ? Kod Adı Kırlangıç dizisi başlıyor...
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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Kod Adı Kırlangıç” dizisinin çekimleri başladı. Dizide işlenen konu ise akıllara Selçuk Bayraktar'ın hayatı mı sorularını getirdi...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve yapımını Zera Medya'nın üstlendiği “Kod Adı Kırlangıç” dizisinin çekimleri başladı.

Teknoloji meraklısı çocukların heyecan dolu hikayelerini ekrana taşıyacak olan dizide Serkan Şenalp, Gizem Arıkan, Korhan Herduran, Mine Teber, Ayhan Taş, Zeynep Kankonde, Cemil Şahin ve Eray Kaman gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dizide aynı mahallede yaşayan teknoloji meraklısı çocukların başından yaşamları anlatılıyor. Dizide drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...

Dizide gençlerin dron tasarlaması ve ona karşı çıkan 'kötüler'in işlenmesi akıllara Bayraktar'ın çalışmalarını ve İHA'lara yönelik eleştirileri getirdi.

“Kod Adı Kırlangıç” dizisinin yönetmen koltuğuna ise Emir Khalilzadeh oturuyor.

Etiketler Kod Adı Kırlan trt1 dizi selçuk bayraktar
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