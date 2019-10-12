Selin Ciğerci dansıyla görenlerin ağzını açık bıraktı

Sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa geçiş yapan Selin Ciğerci, kadın matinelerine devam ediyor. Dün akşam İzmit'teki kadın hayranlarıyla buluşan Selin Ciğerci, kalça dansıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

KALÇA DANSIYLA AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Kariyerine şarkıcılıkla devam eden Selin Ciğerci, dün akşam düzenlenen etkinlikte eğlenceli şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Geçtiğimiz aylarda oryantal dersleri alan Ciğerci, dün akşam yaptığı kalça dansıyla kadınları kendine hayran bıraktı.

28 EKİM'DE EVLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir birlikte olduğu Gökhan Çıra ile evlilik yolunda ilk adımı attı. 28 Ekim'de nikah masasına oturacak olan çift, önceki akşam aile arasında bir isteme töreni düzenledi. Sevgilisinin içeceği kahveye tuz atamayan Ciğerci, bal koyarak ikram etti.