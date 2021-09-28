Selin Ciğerci'nin inanılmaz serveti ortaya çıktı

Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak boşanan Selin Ciğerci'nin 120 milyon dolardan fazla serveti ve Bodrum'daki iki ev, eski eşler arasında bölüştürülecek.

Magazin camiasının en merak ettiği boşanmaların başında gelen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci boşanmasına ilişkin ayrıntılar belli olmaya devam ediyor. Çıra ve Ciğerci'nin ortaklıklarını devam ettirecekleri belirtilirken, ikili 120 milyon dolardan fazla olan serveti de bölüşecek.

ÇIRA'DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Boşanma stresini atlatmaya başlayan Gökhan Çıra da yeni açıklamalarda bulundu. Çıra evliliğin bitmesinde aldatma gibi bir durum söz konusu olmadığını ve birbirlerini severek ayrıldıklarını dile getirdi.

"SELİN'İ TANIDIĞIMDA HİÇBİR ŞEYİ YOKTU"

Gökhan Çıra açıklamasının devamında "Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu benim de yoktu ama futbolcuydum. Selin'in ne işi vardı ne güzellik merkezi. Biz her şeyi beraber yaptık. Boşanırken de kimse bir şey istemedi, birlikte bölüştük" dedi.

"SADECE BİR SÖZÜMÜ TUTAMADIM"

Gazete Magazin'e konuşan Gökhan Çıra "Ben hayatım boyunca Selin'e verdiğim sözü tuttum. Bir tek çocuk sözümü tutamadım" itirafında bulundu.

SERVETİ 120 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak boşanan Selin Ciğerci'nin serveti dudak uçuklattı. Ayrılığın ardından Ciğerci'nin, Bodrum'daki iki evini bölüşeceği ve kozmetik şirketindeki ortaklıklarını devam ettireceği ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve iş kadını olan Selin Ciğerci ile anlaşmalı olarak boşandığı Gökhan Çıra'nın 120 milyon dolarlık servetlerini paylaşacakları söylenmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ciğerci, servetlerinin 120 milyon dolardan daha fazla olduğunu ifade etti.

SnobMagazin