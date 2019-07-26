Seray Sever: Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim

Seray Sever TV8 ekranlarında tartışma yaratacak sözler sarf etti.

Oyuncu ve sunucu Seray Sever ve Hakan Hatipoğlu, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Yazın Konuşalım programını sunuyor. Programda Seray Sever tartışma yaratan sözler sarf etti.

Hakan Hatipoğlu programda olumlu düşünme gülme konusu açılınca itiraz etti. Hatipoğlu'nun "Gülmek lüks olmuş biz kahkahalardan bahsediyoruz" sözlerine "Neden zormuş Hakancığım" dedi.

Hatipoğlu Sever'in sorusuna, "Evde dırdır çeken var, işimden atılır mıyım, yarın işsiz kalır mıyım?" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ülkede en azından savaş olmadığını söyleyebilen Sever insanların şükretmesi gerektiğini öne sürdü. Sever "En azından kafamızda bir savaş uçağı gezmiyor. Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim, daha ucuz bir şey yiyin" dedi.

Seray Sever programın devamında sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.