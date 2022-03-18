Serdar Ortaç'tan, Tarkan'ın Geççek şarkısı için olay sözler

Serdar Ortaç, Tarkan'ın gündemi sallayan ve herkesin "bir başka yere" çektiği Geççek adlı şarkısı için "çok dinlenecek üzerinde konuşulacak bir şarkı değil" dedi.

BluTV ekranlarında yayınlanan, 40'ın yeni bölümünde Cansu Canan Özgen'in konuğu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tı. Türkiye gündemine dair pek çok soruyu yanıtladı. Ortaç; Tarkan'ın son şarkısı "Geççek" için, çok dinlenecek üzerinde konuşulacak bir şarkı değil diye konuştu.

“Özgen'in Tarkan Geççek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti” sorusunda Serdar Ortaç şunları söyledi:

“Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum. Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara. Evet Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum, hepsini ben desteklesem ne olur? O konuyu kapatıyorum. Tarkan olayı gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. Sözleri işte bu olmasın diye yapmıyorum. Adamı mahvettik işte. Geççek geççek bu işte... Çocuk pandemi geççek diyor. Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte, kafam basmadığı için değil! Kafam çok da iyi basar yanıtını verdi.”