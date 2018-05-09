Serel Yereli, İbrahim Tatlıses’i fena ''ti''ye aldı

Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelmeyi başaran Serel Yereli, bu sefer de İbrahim Tatlıses’i diline doladı.

“ÇİĞ KÖFTEYE ‘GEVREK’ DERİZ”

İbrahim Tatlıses’in milletvekili aday adaylığını duyurduğu fotoğrafı sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan Serel Yereli, “Çiğ köfteye de gevrek deriz artık” diyerek Tatlıses’i tiye aldı.

İşte o paylaşım:

Serel Yereli yine rahat durmadı

SEREL YERELİ KİMDİR?

Tam adı Buse Serel Yereli olan güzel oyuncu 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren müziğe ve tiyatroya son derece ilgili duyan Serel Yereli, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim hayatına devam ediyor. Babasını 16 yaşındayken ani bir kalp krizi sonucu kaybeden Yereli, 2012 yılında "O Ses Türkiye" yarışmasına katıldı ve yarışmada ilk turda elendi.

İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilen Serel Yereli, Craft Atölye ve Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi de almıştır. 2016 yılında televizyon dünyasına adım atan Serel Yereli, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bodrum Masalı" dizisi ile birlikte ilk defa profesyonel oyunculuk kariyerine geçiş yaptı. Güzel oyuncu bu projede Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Hilmi Cem İntepe ve Bora Cengiz gibi başarılı isimlerle birlikte rol almıştır.