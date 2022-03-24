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Seren Serengil'in sevgilisini terleten cinsel ilişki sorusu

Seren Serengil'in sevgilisini terleten cinsel ilişki sorusu

Seren Serengil sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Bircan Bali'nin Youtube programına konuk oldu. Tohma, Bali'nin ''Seren'le hasta olduğu dönemde cinsel ilişkiye girememek seni zorladı mı?'' sorusuna yanıt verdi.

Bircan Bali, YouTube kanalında yayınlanan "O da Burda" programına Seren Serengil'in sevgilsi Mustafa Rahman Tohma'yı ağırladı. Seren Serengil'le nasıl tanıştığı, ne iş yaptığı ve sosya hayatında nasıl bir insan olduğunu tek tek anlatan Mustafa Tohma'nın cinsel ilişki itirafı ağzıları açık bıraktı.

"İLİŞKİYE GİRMEMEK ZORLAMADI MI?"
Ünlü sunucu Seren Serengil ile 1 yıldır aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma'ya Bircan Bali "Seren'in bazı zamanlar sağlığının yerinde olmadığı dönemler oldu. Tuvaletini tutamadığı dönemler oldu. Bu dönemlerde sizin Cinsel birlikteliğiniz söz konusu olmadı. Bu durum seni zorlamıyor mu?" diyerek köşeye sıkıştırdı.

"AKLIMA HİÇBİR ZAMAN CİNSELLİK GELMEDİ"
Mustafa Rahman Tohma, Bircan Bali'nin bu sorusuna şöyle cevap verdi; "Hiç zorlamadı. Sonuç olarak 1,5 yıl Allah kimsenin başına vermesin. Ne zaman tuvalete gireceği ne zaman istifra edeceğini bilemediğimiz zamana girmişti. Karaciğer ve pankreas iflas etmek üzereydi. Benim aklıma hiçbir zaman cinsellik gelmedi. Hastalık süreci çok çok zordu."

Etiketler seren serengil Mustafa Rahman Tohma bircan bali
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