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Serenay Sarıkaya'dan aşk iddialarına yanıt

Serenay Sarıkaya'dan aşk iddialarına yanıt

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddialarına ilişkin olarak, "Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" dedi. 

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Sarıkaya, gazetecilerin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

 "Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" şeklinde konuşan oyuncu, söylentilerin asılsız olduğunu dile getirdi.

"Aşk" sorularını geçiştiren Serenay Sarıkaya, "Yeni işlerim başlıyor, o yüzden çok heyecanlıyım." diye konuştu.

İki ay önce kalbinin boş olduğunu ifade eden oyuncu, "İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna yanıt vermişti. Sarıkaya, "Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim." ifadelerini kullanmıştı.

"O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum." diyen oyuncu, "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim." şeklinde konuşmuştu.

Etiketler Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya aşk
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